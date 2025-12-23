0 800 307 555
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень

Кримінал
15
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень, Фото: npu.gov.ua
Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровської області викрили групу осіб, які заволодівали коштами клієнтів банку з використанням підроблених документів.
Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Як діяла схема

Зловмисники підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей, а також виконавчі написи нотаріусів. На підставі фіктивних документів вони відкривали виконавчі провадження, накладали арешт на майно та примусово списували кошти з рахунків громадян за неіснуючими боргами.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
До складу злочинної групи входили 7 мешканців міста Дніпро. Серед них був директор одного з відділень банківської установи, який передавав співучасникам інформацію про стан рахунків клієнтів. Також у схемі брали участь два приватні виконавці.
Привласнені кошти фігуранти переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на дропів або так званих «грошових мулів» і обготівковували їх. Наразі задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності. Сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень.

Обшуки та вилучене майно

Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, в їхніх автомобілях, а також за місцями проживання дропів, через картки яких виводилися привласнені кошти.
Вилучено компʼютерну техніку, 9 принтерів, майже два десятки мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, а також майже 320 тис. грн, понад 20 тис. доларів готівкових коштів, підроблені документи на бланках державного зразка тощо.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.
Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
