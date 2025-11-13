У ЄС відреагували на корупційний скандал з Міндічем Сьогодні 10:45

У ЄС відреагували на корупційний скандал з Міндічем

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що енергетичний корупційний скандал в Україні є «надзвичайно прикрою ситуацією» і наголосила на важливості того, щоб українська влада поставилася до нього максимально серйозно.

Про це Каллас сказала в коментарі Reuters під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський закликав звільнити двох міністрів у зв’язку з розслідуванням ймовірної корупційної схеми на 100 мільйонів доларів, яка викликала нову хвилю обурення в українському суспільстві.

«Вони діють дуже рішуче. Місця для корупції немає, особливо зараз. Адже це буквально гроші людей, які мають іти на передову», — сказала Каллас.

За її словами, ключовим є те, щоб влада діяла швидко і серйозно.

«Я думаю, дуже важливо, щоб вони справді діяли оперативно і поставилися до цього з усією серйозністю», — додала вона.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Міністерство економіки разом із партнерами країн G7 протягом тижня подасть на розгляд уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Уже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів, а радника для цього процесу обрано. Паралельно Державна аудиторська служба розпочала всебічну перевірку діяльності «Енергоатому» після оприлюднених НАБУ фактів. Аудит закупівель триватиме до 15 робочих днів.

Кабінет Міністрів запропонував Раді нацбезпеки запровадити санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

