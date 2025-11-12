Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти Міндіча та Цукермана Сьогодні 17:20

Кабінет Міністрів запропонував Раді нацбезпеки запровадити санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України „Про санкції“, вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана», — сказано в повідомленні.

Українські ЗМІ також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський планує ввести санкції проти двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ.

Крім того, уряд ухвалив рішення відсторонити від виконання обовʼязків міністра юстиції Германа Галущенка та покласти виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Міністерство економіки разом із партнерами країн G7 протягом тижня подасть на розгляд уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Уже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів, а радника для цього процесу обрано. Паралельно Державна аудиторська служба розпочала всебічну перевірку діяльності «Енергоатому» після оприлюднених НАБУ фактів. Аудит закупівель триватиме до 15 робочих днів.

