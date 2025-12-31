Коли страхова компанія може висунути регресну вимогу Сьогодні 11:07 — Технології&Авто

Коли страхова компанія може висунути регресну вимогу

Регрес у сфері автострахування — це право страхової компанії або МТСБУ вимагати від винуватця дорожньо-транспортної пригоди повернення коштів, які були виплачені потерпілій стороні як страхове відшкодування.

Про це розповіли у Моторно (транспортному) страховому бюро України.

У яких випадках можливий регрес до водія у випадку ДТП з його вини:

керування авто без чинного поліса Автоцивілки;

водій був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

відмова від проходження огляду на стан сп’яніння;

залишення місця ДТП;

керування авто без права керування відповідною категорією;

умисне спричинення ДТП.

МТСБУ має право застосовувати регрес до водія-винуватця у разі відсутності чинного поліса автоцивілки, якщо такий водій відмовляється добровільно компенсувати витрати страхової компанії на компенсацію завданих потерпілому збитків.

У таких випадках МТСБУ спочатку здійснює виплату потерпілій стороні з фондів Бюро, а після цього формує зворотну вимогу до винуватця ДТП. Регресна вимога охоплює не лише суму страхового відшкодування, а й супутні витрати.

Фінансові наслідки для незастрахованого водія

Незастрахований водій, до якого застосовано регрес, зобов’язаний відшкодувати всі понесені витрати власним коштом.

Це включає суму виплати потерпілому, витрати на проведення експертиз, судові витрати, а також інші фінансові витрати, пов’язані з врегулюванням справи.

За даними МТСБУ, за одинадцять місяців 2025 року у порядку регресу до незастрахованих водіїв, які спричинили ДТП та відмовилися добровільно компенсувати шкоду, до фондів Бюро було повернуто понад 127 мільйонів гривень.

Чому автоцивілка залишається ключовим захистом

Наявність чинного поліса автоцивілки — це не формальність, а реальний фінансовий захист водія.

Дотримання правил дорожнього руху та виконання вимог страхового законодавства дозволяє уникнути ситуацій, у яких відповідальність за ДТП перекладається безпосередньо на водія у повному обсязі.

