Уряд компенсуватиме ветеранам страхування та переобладнання авто

До кінця 2025 року в Україні почне діяти програма відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників автомобілів. А вже з 2026 року запрацює компенсація за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

Переобладнання авто

За словами Калмикової, необхідні нормативно-правові акти для запуску програми буде ухвалено ще цього року, а сама програма почне діяти з 2026-го.

«Проєктом акту передбачається відшкодування понесених витрат за переобладнаний власний транспортний засіб у розмірі не більше 70 тис грн. Ця програма стосується людей, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни», — пояснила міністерка.

Вона наголосила, що учасники програми повинні мати дозвіл на керування авто. Навіть якщо водійське посвідчення було отримано до інвалідності, потрібно підтвердити, що людина має право керувати автомобілем зараз.

Відшкодування вартості автоцивілки

Щодо компенсації за страхування, то ця програма почне працювати ще у 2025 році.

«Зараз будуємо цифровий механізм, тому що ми хочемо, щоб це було зручно, через один клік в „Дії“. Ветерану, як і учаснику бойових дій так і особі з інвалідністю внаслідок війни буде надаватися 50% знижки при купівлі полісів автострахування, а ще 50% буде компенсовувати держава. Тобто для ветерана автоцивілка буде безкоштовною», — розповіла Калмикова.

Компенсація діятиме лише для автомобілів з об’ємом двигуна до 2,5 літра.

На реалізацію програми у 2025 році передбачено близько 260 млн грн.

Довідка Finance.ua:

у межах урядової програми «Авто-для-Захисника» передбачено державне фінансування переобладнання транспортних засобів для ветеранів з інвалідністю, а також відшкодування витрат на поліс ОСЦПВ для учасників бойових дій;

згідно з планом уряду, до кінця 2026 року близько 400 ветеранів скористаються можливістю переобладнати автомобіль і отримають страхові поліси на загальну суму близько 500 млн грн;

у січні-вересні 2025 року страхові компанії здійснили виплати на понад 4,5 млрд грн, врегулювавши 108 213 вимог постраждалих у ДТП. Порівняно з тим самим періодом 2024 року кількість врегульованих вимог зросла на 3,1%, а загальний обсяг виплат на 30,7%.

