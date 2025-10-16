Як працює новий закон про автоцивілку у 2025 році: новий випуск подкасту «Страхування по-людськи». Сьогодні 10:44 — Страхування

Новий закон про автоцивілку — одна з найочікуваніших реформ на страховому ринку. Він обіцяв спростити життя водіям, зробити виплати чеснішими та наблизити правила до європейських стандартів. Але чи вдалося це на практиці?

У новому випуску подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua говоримо про результати реформи, її вплив на ціни та водіїв.

Гості випуску:

Сергій Савчук , директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ;

, директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ; Дмитро Панібратенко, заступник голови правління страхової компанії ОРАНТА.

Разом з експертами розбираємо:

чи справді вартість автоцивілки тепер справедлива;

як працює пряме врегулювання та що робити, якщо у винуватця ДТП старий поліс;

чи працює механізм компенсації пільговим категоріям;

як диджиталізація змінює ринок страхування.

Дивіться новий випуск подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua — простою мовою про складне 👇

