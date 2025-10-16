0 800 307 555
Як працює новий закон про автоцивілку у 2025 році: новий випуск подкасту «Страхування по-людськи».

Страхування
Як працює новий закон про автоцивілку у 2025 році: новий випуск подкасту «Страхування по-людськи».
Як працює новий закон про автоцивілку у 2025 році: новий випуск подкасту «Страхування по-людськи».
Новий закон про автоцивілку — одна з найочікуваніших реформ на страховому ринку. Він обіцяв спростити життя водіям, зробити виплати чеснішими та наблизити правила до європейських стандартів. Але чи вдалося це на практиці?
У новому випуску подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua говоримо про результати реформи, її вплив на ціни та водіїв.
Гості випуску:
  • Сергій Савчук, директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ;
  • Дмитро Панібратенко, заступник голови правління страхової компанії ОРАНТА.
Разом з експертами розбираємо:
  • чи справді вартість автоцивілки тепер справедлива;
  • як працює пряме врегулювання та що робити, якщо у винуватця ДТП старий поліс;
  • чи працює механізм компенсації пільговим категоріям;
  • як диджиталізація змінює ринок страхування.
Дивіться новий випуск подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua — простою мовою про складне 👇
Відеоподкаст «Страхування по-людськи від Finance.ua»
А за промокодом «ЮТУБ» отримайте знижку -1000 грн на Автоцивілку.
