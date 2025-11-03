Топ-5 помилок при виборі страхової компанії для ДМС і як їх уникнути
Запрошуємо на безкоштовний вебінар від Finance.ua, який відбудеться 13 листопада о 13:00 по Києву.
Цей вебінар для вас, якщо ви:
👩💻HR в компанії, який орієнтований на утримання та заохочення найкращих кадрів
👩💻Власник компанії, який хоче покращити лояльність співробітників
👩💻Підприємець, що планує відкрити свою компанію
Ділитися досвідом буде:
Дар’я Сатко — керівник по роботі з клієнтами страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua
Від роботи в топових страхових компаніях до агрегаторів — наш спікер знає всі підводні камені корпоративного медичного страхування
👉5+ успішних вебінарів зі страхування
Ви не почуєте сухої теорії, тільки перевірені на практиці поради та готові рішення як для бізнесу так і для фізичних осіб
За 60 хвилин вебінару ми розглянемо:
- Що таке ДМС?
Коротко, про те що таке ДМС, як змінився ринок, як вплинула війна, відключення світла та інфляція на програми страхових компаній.
- Чому вибір страхової — критичний фактор?
Чому вибір страхової компанії важливий і як убезпечити себе від «не правильного» вибору.
- Алгоритм вибору страхової компанії
Аналіз потреб клієнта, роль брокера у підборі пропозиції та проведенні тендеру, порівняння пропозицій.
- «Червоні прапорці» або ТОП-5 помилок при виборі страхової
На що звертатити увагу та що може бути «не ок» на етапі оцінки пропозиції
- Як HR може аргументувати вибір перед керівництвом
Корисні поради, як донести важливість ДМС та вибір страхової компанії
- Кейси / реальні приклади
Покажемо на реальних прикладах, як Finance.ua готує пропозицію по ДМС та проводить аналіз
🎁Реєструйтеся та отримуйте на email ГАЙД «Як підготуватися до медичного страхування колективу» і інші подарунки
👉ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ВЕБІНАР 👈
