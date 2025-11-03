Топ-5 помилок при виборі страхової компанії для ДМС і як їх уникнути Сьогодні 16:15 — Страхування

Топ-5 помилок при виборі страхової компанії для ДМС і як їх уникнути

Запрошуємо на безкоштовний вебінар від Finance.ua, який відбудеться 13 листопада о 13:00 по Києву.

Цей вебінар для вас, якщо ви:

👩‍💻HR в компанії, який орієнтований на утримання та заохочення найкращих кадрів

👩‍💻Власник компанії, який хоче покращити лояльність співробітників

👩‍💻Підприємець, що планує відкрити свою компанію

Ділитися досвідом буде:

Дар’я Сатко — керівник по роботі з клієнтами страхового бізнесу Finance.ua та — керівник по роботі з клієнтами страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua

👉10 років у сфері страхування

Від роботи в топових страхових компаніях до агрегаторів — наш спікер знає всі підводні камені корпоративного медичного страхування

👉5+ успішних вебінарів зі страхування

Ви не почуєте сухої теорії, тільки перевірені на практиці поради та готові рішення як для бізнесу так і для фізичних осіб

За 60 хвилин вебінару ми розглянемо:

Що таке ДМС?

Коротко, про те що таке ДМС, як змінився ринок, як вплинула війна, відключення світла та інфляція на програми страхових компаній.

Чому вибір страхової — критичний фактор?

Чому вибір страхової компанії важливий і як убезпечити себе від «не правильного» вибору.

Алгоритм вибору страхової компанії

Аналіз потреб клієнта, роль брокера у підборі пропозиції та проведенні тендеру, порівняння пропозицій.

«Червоні прапорці» або ТОП-5 помилок при виборі страхової

На що звертатити увагу та що може бути «не ок» на етапі оцінки пропозиції

Як HR може аргументувати вибір перед керівництвом

Корисні поради, як донести важливість ДМС та вибір страхової компанії

Кейси / реальні приклади

Покажемо на реальних прикладах, як Finance.ua готує пропозицію по ДМС та проводить аналіз

🎁Реєструйтеся та отримуйте на email ГАЙД «Як підготуватися до медичного страхування колективу» і інші подарунки

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.