⛽️ Finance.ua дарує вам 4 сертифікати на пальне по 2000 грн!

Finance.ua дарує вам 4 сертифікати на пальне по 2000 грн.

👇 Для участі у розіграші потрібно:

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі.

1 переможець = 1 сертифікат.

📅 Коли дізнаємось імена щасливчиків?

Підсумки оголосимо 26 грудня.

Детальні правила — за посиланням

Переможців обере телеграм-бот випадковим чином. Для отримання призу потрібно буде надати контактні дані.

🚘 Не зволікай — участь простіша, ніж заправка! Запроси друзів і вигравай пальне 🔋

