Світовий банк уперше інвестує у страховий ринок України
Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, оголосила про інвестування в акціонерний капітал двох українських страхових компаній — «Княжа» та Українська страхова група (USG).
Про це повідомляє пресслужба IFC.
За даними пресслужби, обидва страховики входять до десятки найбільших в Україні й належать до Vienna Insurance Group. IFC купить 20% акцій у кожній компанії.
«Інвестиції допоможуть забезпечити безперервність бізнесової діяльності, розширять доступ до страхових продуктів і зміцнять страховий ринок України в умовах російського вторгнення», — прокоментували в IFC.
Це, за даними пресслужби, перша інвестиція IFC в капітал українських страхових компаній.
За останні п’ять років кількість страхових компаній в Україні зменшилася в три з половиною рази, але водночас активи ринку зросли на 42%.
Поділитися новиною
Також за темою
Світовий банк уперше інвестує у страховий ринок України
З 1 січня в Польщі діятимуть нові штрафи за відсутність страхування
Компенсації для бізнесу: як працюватиме нове страхування від воєнних ризиків
Виплати за водіїв без автоцивілки значно зросли
🖤Тільки на Чорну п’ятницю: залиште заявку — отримайте знижки до -30% на страхування!
Авто з рук: як обрати, перевірити та застрахувати. Поради експертів у новому подкасті «Страхування по-людськи» від Finance.ua