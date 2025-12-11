0 800 307 555
Світовий банк уперше інвестує у страховий ринок України

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, оголосила про інвестування в акціонерний капітал двох українських страхових компаній — «Княжа» та Українська страхова група (USG).
Про це повідомляє пресслужба IFC.
За даними пресслужби, обидва страховики входять до десятки найбільших в Україні й належать до Vienna Insurance Group. IFC купить 20% акцій у кожній компанії.
«Інвестиції допоможуть забезпечити безперервність бізнесової діяльності, розширять доступ до страхових продуктів і зміцнять страховий ринок України в умовах російського вторгнення», — прокоментували в IFC.
Це, за даними пресслужби, перша інвестиція IFC в капітал українських страхових компаній.
За останні п’ять років кількість страхових компаній в Україні зменшилася в три з половиною рази, але водночас активи ринку зросли на 42%.
