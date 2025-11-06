0 800 307 555
Авто з рук: як обрати, перевірити та застрахувати. Поради експертів у новому подкасті «Страхування по-людськи» від Finance.ua

Страхування
22
Купівля вживаного автомобіля часто перетворюється на справжній виклик. Приховані дефекти, «скручений» пробіг, сумнівна історія авто — лише частина ризиків, із якими можуть зіткнутися покупці. Як не прогадати й обрати справді надійний автомобіль?
У новому випуску подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua разом із запрошеними експертами поговоримо, як обрати надійне авто, на які хитрощі продавців звертати увагу під час перевірки та що потрібно знати про страхування.
У гостях:
Василь Ричков — експерт з підбору авто, засновник компанії CarCheck
Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua
У випуску ви дізнаєтесь про:
🔵 які авто найчастіше купують українці та актуальні тренди ринку;
🔵 як перевірити авто перед купівлею;
🔵 які проблеми найчастіше приховують продавці;
🔵 чи можна застрахувати авто на транзитних номерах та чи діє поліс попереднього власника;
🔵 як працює послуга підбору авто «під ключ»;
🔵 які сервіси допоможуть перевірити авто перед купівлею.
Дивіться новий випуск подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua — простими словами про головне 👇
Оформлюйте автоцивілку онлайн на Finance.ua Страхування — тут лише перевірені страхові.
За промокодом «ЮТУБ» знижка —1000 грн на Автоцивілку.
За матеріалами:
Finance.ua
