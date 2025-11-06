Авто з рук: як обрати, перевірити та застрахувати. Поради експертів у новому подкасті «Страхування по-людськи» від Finance.ua Сьогодні 11:10 — Страхування

Купівля вживаного автомобіля часто перетворюється на справжній виклик. Приховані дефекти, «скручений» пробіг, сумнівна історія авто — лише частина ризиків, із якими можуть зіткнутися покупці. Як не прогадати й обрати справді надійний автомобіль?

У новому випуску подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua разом із запрошеними експертами поговоримо, як обрати надійне авто, на які хитрощі продавців звертати увагу під час перевірки та що потрібно знати про страхування.

У гостях:

✅ Василь Ричков — експерт з підбору авто, засновник компанії CarCheck

✅ Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua

У випуску ви дізнаєтесь про:

🔵 які авто найчастіше купують українці та актуальні тренди ринку;

🔵 як перевірити авто перед купівлею;

🔵 які проблеми найчастіше приховують продавці;

🔵 чи можна застрахувати авто на транзитних номерах та чи діє поліс попереднього власника;

🔵 як працює послуга підбору авто «під ключ»;

🔵 які сервіси допоможуть перевірити авто перед купівлею.

Дивіться новий випуск подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua — простими словами про головне 👇

