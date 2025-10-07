Світовий банк змінив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік Сьогодні 17:45 — Казна та Політика

Світовий банк змінив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік

Світовий банк залишив прогноз зростання української економіки за підсумками цього року на рівні 2%.

Але погіршив очікування на 2026 рік — «плюс» 2,2%, що на 3,2% гірше у порівнянні з червневим прогнозом.

Про це йдеться в осінньому прогнозі Банку , який опублікований 7 жовтня.

В порівнянні з червневим прогнозом, залишив зростання економіки України за підсумками року на рівні 2%.

Водночас Банк відкоригував свій прогноз щодо зростання ВВП України впродовж наступних двох років.

Світовий банк оцінює, що економіка України зросте за підсумками 2026 року на 2,2% (що на 3,2% гірше у порівнянні з прогнозом у червні) та збільшиться на 5% у 2027 році (що на 0,5% краще, ніж у прогнозі у червні).

Нагадаємо, у другому кварталі реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року. Про це повідомилиу Державній службі статистики. Для порівняння: у першому кварталі реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.

$140 млн, зараз війна коштує $172 млн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною. Водночас Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі. Про це повідомилаголова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Рік тому 1 день війни коштував українському бюджетумлн кожного дня. Водночас минулого року росія витратила $150 млрд на війну з Україною.

