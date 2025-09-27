Зростання ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 0,8% — дані Держстату
У другому кварталі реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року.
Про це повідомили у Державній службі статистики.
Для порівняння: у першому кварталі реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.
Раніше Національний банк України переглянув прогнози економічного зростання:
- на 2025 рік — до 3,1% (замість 3,6%);
- на 2026 рік — до 3,7% (замість 4,0%);
- на 2027 рік — до 3,9% (замість 4,2%).
Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2−3%, ЄБРР — 3,5% (порівняно з 4,7%), Світовий банк — 2% (порівняно з 6,5%).
Натомість проєкт державного бюджету України на 2025 рік базується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.
Нагадаємо, прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) спільно з German Economic Team (GET) передбачає, що у 2025 році ВВП України зросте на 2%, а у 2026-му — на 2,8%. Це трохи нижче за лютневий прогноз, який передбачав зростання на 2,9% та 3,2% відповідно.
