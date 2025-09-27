Зростання ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 0,8% — дані Держстату Сьогодні 08:09 — Казна та Політика

Зростання ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 0,8% — дані Держстату

У другому кварталі реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Для порівняння: у першому кварталі реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.

Раніше Національний банк України переглянув прогнози економічного зростання:

на 2025 рік — до 3,1% (замість 3,6%);

на 2026 рік — до 3,7% (замість 4,0%);

на 2027 рік — до 3,9% (замість 4,2%).

Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2−3%, ЄБРР — 3,5% (порівняно з 4,7%), Світовий банк — 2% (порівняно з 6,5%).

Натомість проєкт державного бюджету України на 2025 рік базується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.

Нагадаємо, прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) спільно з German Economic Team (GET) передбачає , що у 2025 році ВВП України зросте на 2%, а у 2026-му — на 2,8%. Це трохи нижче за лютневий прогноз, який передбачав зростання на 2,9% та 3,2% відповідно.

