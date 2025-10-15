Finance.ua Страхування підтримує Сили Оборони разом із благодійним фондом «Гуркіт» Сьогодні 15:39 — Страхування

Finance.ua Страхування підтримує Сили Оборони разом із благодійним фондом «Гуркіт»

Finance.ua Страхування долучається до підтримки ініціатив, що допомагають Силам Оборони. Спільно з благодійним фондом «Гуркіт» ми запускаємо програму винагород для тих, хто регулярно донатить на потреби захисників.

1000 грн на автоцивілку (але не більше 17% від вартості поліса);

(але не більше 17% від вартості поліса); 250 грн на туристичне страхування;

5% на страхування майна.

Благодійний фонд «Гуркіт» — надійний провідник між небайдужими громадянами та воїнами на передовій. Мета фонду — забезпечити українських військових важливим обладнанням та засобами, які рятують життя і наближають перемогу. Фонд допомагає з дронами, авто, засобами ППО та почергово рухає комплексні збори для конкретних бригад на суми від 1 до 10 млн грн.

Кожен донатор може сам обрати, який збір підтримати:

Роботизовані наземні комплекси для 3 армійського корпусу — на надсучасні роботизовані наземні комплекси для роти NOVA 3 ОШБр;

На автівки — постійна банка для закупівлі авто. Фонд має чергу, яку регулярно потрібно рухати, закупляючи та передаючи військовим транспорт для виконання бойових задач;

На ППО — постійна банка для закупок на ППО. На придбання пікапів, теплоприцілів, турелей, прожекторів.

👉 Перейдіть на hurkit.org , щоб підтримати фонд і отримати промокод на знижку.

Промокоди поширюються через сайт і соцмережі БФ «Гуркіт».

Для Finance.ua Страхування ця співпраця — це не просто соціальна ініціатива, а спосіб подякувати тим, хто щодня допомагає нашим захисникам. Ми віримо, що кожен внесок — навіть найменший — наближає спільну перемогу.

