Виплати за «автоцивілкою» зросли на 30%: середня виплата перевищила 42 тис. грн

У січні-вересні 2025 року страхові компанії здійснили виплати на понад 4,5 млрд грн, врегулювавши 108 213 вимог постраждалих у ДТП. Порівняно з тим самим періодом 2024 року кількість врегульованих вимог зросла на 3,1%, а загальний обсяг виплат на 30,7%.

Про це повідомляє Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ).

Інфографіка: mtsbu.ua

Середній розмір страхової виплати

42 248 грн, що на 27,5% більше, ніж торік (33 313,5 грн). Таке зростання пояснюється подорожчанням ремонту авто, збільшенням кількості ДТП та змінами у врегулюванні, запровадженими оновленим Законом про Середній розмір страхової виплати за перші дев’ять місяців 2025 року становив, що на 27,5% більше, ніж торік (33 313,5 грн). Таке зростання пояснюється подорожчанням ремонту авто, збільшенням кількості ДТП та змінами у врегулюванні, запровадженими оновленим Законом про ОСЦПВ , який набув чинності 1 січня 2025 року.

Зростання середнього збитку та підвищення страхової суми призвели до збільшення середньої страхової премії. За дев’ять місяців 2025 року вона становила 3 114,79 грн, що на 236,3% більше, ніж роком раніше (1 318,19 грн). Причинами стали як ринкові зміни, так і адаптація страховиків до нових законодавчих вимог, що підвищило операційні витрати.

Нові механізми врегулювання

У 2025 році страховики запровадили низку оновлень: від прямого врегулювання збитків до розширення мережі партнерських СТО. Тепер потерпілі можуть отримати відшкодування безпосередньо у своєму страховика, не звертаючись до компанії винуватця ДТП. Це скоротило середній строк розгляду справи до 29 днів (раніше — 65).

Загальна сума страхових платежів за внутрішніми договорами ОСЦПВ у січні-вересні 2025 року склала 16,85 млрд грн, що на 122,8% більше, ніж торік.

Інфографіка: mtsbu.ua

За дев’ять місяців 2025 року укладено понад 5,4 млн внутрішніх договорів ОСЦПВ — на 5,7% менше, ніж у 2024 році. Водночас ринок активно переходить у цифровий формат: частка електронних договорів досягла 99,7% (проти 75,9% торік).

Цей перехід пов’язаний із новими нормами закону, які передбачають повну відмову від паперових полісів із 2026 року. Цифровізація підвищує прозорість, полегшує контроль і зменшує ризики шахрайства.

Все більше водіїв користуються Європротоколом для самостійного оформлення ДТП. Таких випадків стало більше на 23,9%. У січні-вересні 2025 року за цим механізмом врегульовано 48 506 аварій, а сума виплат перевищила 1,3 млрд грн — на 78,9% більше, ніж торік.

Зростання зумовлене скасуванням обмежень на виплати: тепер вони визначаються в межах страхової суми договору (для договорів 2024 року — 160 тис. грн, для нових — 250 тис. грн).

Інфографіка: mtsbu.ua

Інфографіка: mtsbu.ua

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набував чинності новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який суттєво змінив чинні правила на цьому ринку. Так, з початку року на ціну поліса суттєво впливає страхова історія власника автомобіля, наявність чи відсутність аварій, вік водія, стаж водіння тощо.

Ще одна новація: якщо 2025 року дійсними є як «паперові» поліси, так і електронні, то від 1 січня 2026 року всі договори ОСЦПВ укладатимуться виключно в електронному вигляді. Також скасовується франшиза, тобто сума, яка не виплачується страховою компанією та яку самостійно сплачує винуватець у випадку ДТП.

