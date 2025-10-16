Як зросли виплати за Європротоколом за рік Сьогодні 15:15 — Страхування

За 9 місяців 2025 року 44,8% ДТП було оформлено самостійно водіями із використанням Європротоколу, без необхідності виклику поліції.

Про це повідомляє МТСБУ.

Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 37%. Зростання популярності даного інструменту оформлення пояснюється кількома важливими факторами:

У 2025 році був скасований ліміт виплат за Європротоколом.

Раніше виплати у ДТП, яке було оформлено самостійно, обмежувалася лімітом у 80 000 грн, наразі розмір відшкодування визначається в межах страхової суми, встановленої договором страхування:

для договорів, укладених у 2024 році — до 160 000 грн на одного потерпілого;

для договорів, укладених у 2025 році — до 250 000 грн на одного потерпілого.

Зростання популярності електронного Європротоколу

Водії все частіше обирають сервіс «Електронний Європротокол» ( Водії все частіше обирають сервіс «Електронний Європротокол» ( https://dtp.mtsbu.ua/index.html ), який дозволяє оформити ДТП онлайн за допомогою смартфона.

Процедура є простою: достатньо зробити фото та відео місця пригоди, заповнити онлайн-форму з даними обох учасників, описом обставин та іншими необхідними деталями, після чого підтвердити форму SMS-кодом, який надходить на телефони учасників.

Після підписання документ автоматично надсилається до страхових компаній обох учасників та до МТСБУ — без необхідності подавати паперову версію страховикам.

Спрощена процедура оформлення без участі поліції

Перевагою такого способу врегулювання є відсутність необхідності виклику поліції та очікування патруля.

Крім того, учасники ДТП, які оформили Європротокол, звільняються від адміністративної відповідальності — не накладається штраф за порушення ПДР, не вилучається водійське посвідчення, а матеріали не передаються до суду.

