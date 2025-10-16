0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зросли виплати за Європротоколом за рік

Страхування
16
Як зросли виплати за Європротоколом за рік
Як зросли виплати за Європротоколом за рік, oneclick.ua
За 9 місяців 2025 року 44,8% ДТП було оформлено самостійно водіями із використанням Європротоколу, без необхідності виклику поліції.
Про це повідомляє МТСБУ.
Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 37%. Зростання популярності даного інструменту оформлення пояснюється кількома важливими факторами:
У 2025 році був скасований ліміт виплат за Європротоколом.
Раніше виплати у ДТП, яке було оформлено самостійно, обмежувалася лімітом у 80 000 грн, наразі розмір відшкодування визначається в межах страхової суми, встановленої договором страхування:
  • для договорів, укладених у 2024 році — до 160 000 грн на одного потерпілого;
  • для договорів, укладених у 2025 році — до 250 000 грн на одного потерпілого.
Зростання популярності електронного Європротоколу
Водії все частіше обирають сервіс «Електронний Європротокол» (https://dtp.mtsbu.ua/index.html), який дозволяє оформити ДТП онлайн за допомогою смартфона.
Процедура є простою: достатньо зробити фото та відео місця пригоди, заповнити онлайн-форму з даними обох учасників, описом обставин та іншими необхідними деталями, після чого підтвердити форму SMS-кодом, який надходить на телефони учасників.
Після підписання документ автоматично надсилається до страхових компаній обох учасників та до МТСБУ — без необхідності подавати паперову версію страховикам.
Спрощена процедура оформлення без участі поліції
Перевагою такого способу врегулювання є відсутність необхідності виклику поліції та очікування патруля.
Крім того, учасники ДТП, які оформили Європротокол, звільняються від адміністративної відповідальності — не накладається штраф за порушення ПДР, не вилучається водійське посвідчення, а матеріали не передаються до суду.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems