Subaru анонсувала нові спортивні авто

Subaru зробить ставку на спортивний характер на Токійському автосалоні 2026 року, змістивши акцент із позашляхової тематики на керованість, швидкість і трекові доопрацювання.

Про це повідомляє Carscoops.

Що відомо про нові спортивні авто Subaru

Компанія підтвердила участь шести автомобілів, серед яких — три спеціальні версії серійних моделей та три машини, створені для автоспорту й ралі.

Центральне місце в експозиції займуть два яскраво-жовті автомобілі — WRX і Levorg у виконанні з довгою назвою STI Sport R-Black Limited II STI Performance edition.

Обидві моделі отримали новий колір Sunrise Yellow, матові чорні 18-дюймові колісні диски та затемнені декоративні елементи, зокрема решітку радіатора, дзеркала й антену на даху.

У салоні встановлені спортивні крісла Recaro з жовтою перфорацією, чорною прострочкою та вставками з матеріалу, схожого на замшу, навколо приладової панелі.

Хоча змін у потужності чи налаштуваннях підвіски не заявлено, Subaru зазначає, що обидва автомобілі оснащені фірмовими аксесуарами та компонентами STI Performance.

Impreza ST-H STI Performance Edition Plus

Ще однією прем’єрою стане Impreza ST-H STI Performance Edition з пакетом обвісу Plus. Модель базується на комплектації ST-H, але доповнена елементами STI Performance, які покликані покращити керованість і надати авто більш агресивного вигляду.

Попри те що на офіційних зображеннях автомобіль показаний у традиційному синьому кольорі Subaru, на стенді його представлять у чорному виконанні з контрастними червоними акцентами в інтер’єрі.

Неочікуваною деталлю стало те, що цю Impreza планують розіграти серед відвідувачів автосалону — автомобіль дістанеться одному з гостей, які заповнять опитування.

Окрім серійних моделей, Subaru привезе до Токіо три автомобілі для автоспорту. Найбільш інтригуючою новинкою стане повністю нова машина для сезону Super Taikyu Series 2026.

Компанія поки не розкриває технічних характеристик, але підтверджує, що автомобіль працюватиме на вуглецево-нейтральному паливі, матиме високі динамічні показники та слугуватиме платформою для випробування технологій наступного покоління.

До нього приєднається оновлений BRZ GT300, підготовлений до повернення в чемпіонат Super GT, де Subaru розраховує знову поборотися за титул уперше з 2021 року.

Третім спортивним експонатом стане модернізований ралійний WRX VBH для класу JN-1 Всеяпонського ралійного чемпіонату.

Втім, на цьому сюрпризи не закінчуються. До відкриття автосалону 9 січня Subaru обіцяє серію тизерів. У першому з них з’являється синій WRX STI S4 із характерним звуком механічної коробки передач.

Очікується, що ця версія поповнить японську лінійку бренду протягом 2026 року, а подробиці стануть відомі вже найближчими днями.

