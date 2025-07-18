Subaru показала спортивний електрокросовер (ціна, фото) — Finance.ua

Subaru показала спортивний електрокросовер (ціна, фото) Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

Subaru показала спортивний електрокросовер (ціна, фото)

Subaru офіційно представила нову модель електромобіля — кросовер Uncharted. Новинка поєднує у собі стильний дизайн, гідні технічні характеристики та порівняно доступну ціну. Виробник уже анонсував старт продажів на початок 2026 року, а вартість моделі складатиме від $35 000.

Subaru Uncharted є не зовсім самостійною розробкою — це перелицьований аналог нового електричного Toyota C-HR. Кросовер зберіг ту ж саму купеобразну форму кузова з вигнутим дахом і схованими ручками задніх дверей, однак отримав унікальне оформлення передньої частини у стилі Subaru Solterra 2025.

Довжина авто становить 4,5 метра, а під капотом пропонуються дві версії: передньопривідна потужністю 221 к. с. та повнопривідна на 338 к. с. Найпотужніша модифікація здатна розганятись до 100 км/год усього за 5 секунд.

Салон Subaru Uncharted практично повністю повторює інтер’єр «побратима» від Toyota. Водія зустрічає компактне кермо, високий цифровий щиток приладів та великий 14-дюймовий сенсорний екран. Центральна консоль — дворівнева, а передні сидіння поділені для зручності.

У базовій комплектації покупці отримають 18-дюймові колеса, камери кругового огляду, підігрів сидінь, електропривід багажника та адаптивний круїз-контроль. Версія GT додатково оснащена 20-дюймовими дисками, панорамним дахом, вентиляцією крісел, підігрівом керма та аудіосистемою Harman Kardon. За живлення відповідає батарея на 74,7 кВт∙год. Запас ходу у передньопривідній версії становить понад 480 км, а у повнопривідній — близько 460 км. Завдяки підтримці швидкісної зарядки потужністю 150 кВт, до 80% акумулятор заряджається лише за пів години.

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