Subaru відкладає плани щодо електрифікації модельної лінійки

Subaru приєднується до Toyota та Honda, та планує відкласти ключові проекти щодо електромобілів, щоб зосередитися на гібридах та ефективних двигунах внутрішнього згоряння.
Після публікації результатів за другий квартал цього тижня Subaru заявила, що коригує свої заплановані інвестиції в розмірі 9,7 мільярда доларів, призначені для електромобілів. Натомість Subaru спрямовує частину коштів, спочатку запланованих на електромобілі, на розробку нових гібридних автомобілів та автомобілів з ДВЗ.
«Враховуючи зростаючий попит на гібриди та переоцінку двигунів внутрішнього згоряння, доцільно відкласти повномасштабні інвестиції у масове виробництво електромобілів», — заявив президент Subaru Атусуші Осакі.
Відомо, що Subaru вже інвестувала 1,9 мільярда доларів із запланованого фінансування. Незважаючи на зміни, плани Subaru щодо запуску чотирьох нових електричних позашляховиків у рамках партнерства з Toyota залишаються.
Також зазначається, що прибуток Subaru постраждав від нових автомобільних тарифів адміністрації Трампа на 1 мільярд доларів. У відповідь на зміни Subaru вживає контрзаходів для скорочення витрат у розмірі 1,3 мільярда доларів до 2030 року.
За матеріалами:
Autogeek
Авто
