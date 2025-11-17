LinkedIn додає пошук на базі ШІ, щоб допомогти користувачам знаходити людей 17.11.2025, 00:19 — Технології&Авто

На початку цього року LinkedIn випустив ШІ-інструмент для пошуку роботи, який був доступний для користувачів у США. Тепер компанія поширює цю функцію на пошук людей, і обіцяє, що користувачі з інших країн отримають доступ до неї через декілька місяців.

Нова функція дасть можливість робити пошук за допомогою таких запитів, як, наприклад: «Знайди мені інвесторів у сфері охорони здоров’я з досвідом роботи з FDA», людей, які «були співзасновниками компанії у сфері підвищення продуктивності та базуються в Нью-Йорку», або «Хто в моїй мережі може допомогти мені зрозуміти бездротові мережі».

«За допомогою лексичного пошуку ви маєте знати точну посаду людини або, можливо, вам доведеться боротися з фільтрами, щоб знайти потрібну особу. І якщо ви не знали правильної комбінації, потрібна людина залишалася не знайденою. Новий пошук людей на базі ШІ розроблений для того, щоб стати найшвидшим шляхом до людини, яка може надати вам найбільшу допомогу», — повідомив TechCrunch Рохан Раджив, старший директор з управління продуктами в LinkedIn.

LinkedIn впроваджує функцію пошуку людей на базі ШІ для преміумкористувачів у США з планами розширити її на інші країни протягом наступних місяців. Користувачі, які отримають доступ до цієї функції, побачать у рядку пошуку напис «I'm looking for…» замість стандартного «Search».

