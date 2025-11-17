Війна в Україні призвела до буму оборонних стартапів в США: їхня вартість становить мільярди доларів
Виробник радарів для виявлення безпілотників Chaos Industries залучив $510 млн під час раунду фінансування, який завершився в жовтні. Це стало черговим підтвердженням зростаючого інтересу інвесторів до молодих компаній у сфері воєнних технологій.
Оцінка компанії сягнула 4,5 мільярда доларів
Як повідомив агентству Reuters генеральний директор Chaos Джон Тенет, компанія, що базується в Лос-Анджелесі, тепер оцінюється в $4,5 млрд. Новий раунд фінансування був проведений всього через шість місяців після попереднього, в результаті загальна сума залучених компанією коштів досягла $1 млрд.
Ринок оборонних стартапів
Особливістю радарів Chaos Industries «Vanquish» є установка на безпілотному колісному шасі, тому вони можуть швидко переміщатися, змінюючи положення своєї зони виявлення повітряних цілей.
За даними звіту Pitchbook, опублікованого в серпні, стрімке зростання компанії Chaos, заснованої в 2022 році, відбулося на тлі того, що тільки в цьому році інвестори вклали майже $30 млрд в компанії оборонних технологій.
Ця інвестиційна хвиля призвела до появи нового покоління компаній з багатомільярдним капіталом, включаючи американського виробника безпілотників Anduril, оціненого в $30 млрд у квітні, виробника безпілотних човнів Saronic, оціненого в $4 млрд у лютому, і виробника безпілотників Shield AI, оціненого в $5 млрд у березні.
Хоча більшість стартапів оборонно-технологічного сектора не мають чіткого шляху до прибутковості, інвестори роблять ставку на те, що вони відіграють вирішальну роль у модернізації збройних сил США на тлі напруженості у відносинах з Китаєм, а також на те, що війна росії в Україні змінила підхід до використання безпілотників на полі бою.
Раніше Chaos оголосила про контракт з ВПС США на суму $2 млн.
