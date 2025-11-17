0 800 307 555
Електромобілі Volkswagen зможуть заряджатись на Tesla Supercharger

Технології&Авто
20
Електромобілі Volkswagen нарешті можуть використовувати зарядні станції Tesla Supercharger з 18 листопада, після багатомісячних затримок із запуском.
На самому початку року Volkswagen була однією з компаній, які оголосили про швидкий доступ своїх електромобілів до зарядних станцій Tesla. У компанії заявили, що електромобілі зможуть користуватися мережею вже в березні, а потім швидко виправили плани на червень.
Зрештою, через 10 місяців після початкового оголошення Volkswagen, доступ до зарядних станцій Supercharger з’явиться незабаром для власників Volkswagen ID.4 та ID.Buzz.
18 листопада — офіційна дата активації, після якої ці авто зможуть заряджатися на 25 000 станціях Supercharger. Канадські власники також зможуть отримати доступ до зарядних станцій Supercharger у той самий день.
Автомобілі Volkswagen повинні будуть використовувати адаптер NACS, щоб користуватися станціями, і вони доступні у дилерів німецького бренду за 200 доларів. Адаптери NACS призначені для використання лише із зарядними пристроями постійного струму.
Цікаво, що власники ID.4 та ID. Buzz 2025 модельного року мають право на знижку в 100 доларів на адаптер, якщо вони придбають його до 15 липня 2026 року та подадуть заявку на знижку протягом 90 днів.
За матеріалами:
Autogeek
Авто
