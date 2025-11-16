Tesla додасть підтримку Apple CarPlay у свої електромобілі Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

Tesla додасть підтримку Apple CarPlay у свої електромобілі

Tesla працює над додаванням підтримки Apple CarPlay у свої електромобілі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також Електромобілі Volkswagen зможуть заряджатись на Tesla Supercharger

Зараз в електромобілях Tesla працює лише власна система, яка поєднує навігацію, музику, браузер та керування авто.

У більшості інших машин давно використовують Apple CarPlay, щоб показувати додатки iPhone на екрані мультимедіа.

За останніми даними, Tesla вже тестує CarPlay. Функція з’явиться «у найближчі місяці», але точна дата релізу ще невідома.

У Tesla CarPlay працюватиме у невеликому вікні всередині загального інтерфейсу, а не в повноекранному режимі, як у більшості машин. Також буде стандартна бездротова версія, а не новітня CarPlay Ultra.

Читайте також Tesla представила Model Y з запасом ходу 821 км (фото)

Очікується, що підтримка CarPlay допоможе збільшити продажі, адже деякі потенційні покупці раніше відмовлялися від Tesla саме через відсутність цієї функції.

Це рішення свідчить про готовність компанії адаптуватися до запитів ринку і стандартизованих технологій, які користувачі вже звикли бачити в автомобілях інших виробників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.