0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla додасть підтримку Apple CarPlay у свої електромобілі

Технології&Авто
11
Tesla додасть підтримку Apple CarPlay у свої електромобілі
Tesla додасть підтримку Apple CarPlay у свої електромобілі
Tesla працює над додаванням підтримки Apple CarPlay у свої електромобілі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Читайте також
Зараз в електромобілях Tesla працює лише власна система, яка поєднує навігацію, музику, браузер та керування авто.
У більшості інших машин давно використовують Apple CarPlay, щоб показувати додатки iPhone на екрані мультимедіа.
За останніми даними, Tesla вже тестує CarPlay. Функція з’явиться «у найближчі місяці», але точна дата релізу ще невідома.
У Tesla CarPlay працюватиме у невеликому вікні всередині загального інтерфейсу, а не в повноекранному режимі, як у більшості машин. Також буде стандартна бездротова версія, а не новітня CarPlay Ultra.
Читайте також
Очікується, що підтримка CarPlay допоможе збільшити продажі, адже деякі потенційні покупці раніше відмовлялися від Tesla саме через відсутність цієї функції.
Це рішення свідчить про готовність компанії адаптуватися до запитів ринку і стандартизованих технологій, які користувачі вже звикли бачити в автомобілях інших виробників.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems