Microsoft створила першу суперфабрику штучного інтелекту
Американська компанія Microsoft запустила свій перший кластер дата-центрів нового покоління — «AI суперфабрику», яка може навчати великі моделі штучного інтелекту не за місяці, а лише за кілька тижнів.
Компанія з’єднала два свої великі дата-центри у штатах Вісконсин і Атланта. Вони утворюють єдину систему, що працює як один потужний обчислювальний комплекс. Такі центри отримали назву Fairwater.
«Ми створюємо розподілену мережу, яка діє як віртуальний суперкомп’ютер, щоб розв’язувати найскладніші проблеми у світі. Це неможливо зробити на одному об’єкті», — пояснив Алістер Спірс, генеральний менеджер Microsoft з інфраструктури Azure.
Сучасні моделі штучного інтелекту стають дедалі більшими. Кожне нове покоління має трильйони параметрів — це внутрішні налаштування, які допомагають системам «розуміти» інформацію та давати точні відповіді.
Звичайні дата-центри вже не можуть впоратися з таким обсягом обчислень. Fairwater-центри працюють як один розподілений механізм, де кожен майданчик виконує частину великого завдання.
Завдяки цьому можна тренувати моделі, що містять сотні трильйонів параметрів — обсяг, який традиційні центри не здатні обробити.
«Звичайний дата-центр обслуговує тисячі додатків для різних клієнтів. А тут ми запускаємо одне складне завдання на мільйонах пристроїв. Це справжня фабрика штучного інтелекту», — розповів Спірс.
Fairwater-центри використовують системи NVIDIA GB200 NVL72, які можна масштабувати до сотень тисяч графічних процесорів NVIDIA Blackwell. Вони мають двоповерхову конструкцію, що дозволяє розмістити більше обладнання, і систему рідинного охолодження, яка потребує мінімум води.
Віцепрезидент Microsoft із напрямку Cloud + AI Скотт Гатрі зазначив, що головне не просто збільшувати кількість процесорів, а створювати інфраструктуру, яка змушує їх працювати як єдину систему.
Microsoft планує з’єднати майбутні центри через власну AI Wide Area Network (AI WAN) — систему оптоволоконних кабелів, що забезпечить передачу даних на швидкості світла без затримок.
Компанія інвестує значну частину зі своїх 34 мільярдів доларів капітальних витрат у розвиток дата-центрів та графічних процесорів.
Схожі кроки роблять і конкуренти — Amazon, Google, Meta, OpenAI та Anthropic — які витрачають десятки мільярдів доларів на створення власних обчислювальних систем.
Попри побоювання деяких аналітиків щодо «AI-бульбашки», у Microsoft стверджують, що попит реальний і перевищує поточні можливості постачання.
