Маск анонсував масштабне оновлення ШІ Grok для соцмережі X

Глава соцмережі X (раніше Twitter) Ілон Маск заявив, що вже наступного місяця нейромережа Grok отримає можливість обробляти весь обсяг контенту платформи — близько 100 млн публікацій на добу, включаючи тексти, зображення та відео, незалежно від розміру та популярності акаунта.

За словами Маска, оновлена система рекомендацій буде оцінювати публікації за якістю та змістовною цінністю, а не за кількістю підписників або лайків. Такий підхід, підкреслив він, став можливим завдяки використанню просунутих моделей штучного інтелекту та масштабній інфраструктурі графічних процесорів.

Очікується, що оновлення істотно поліпшить персоналізацію стрічки для користувачів X, зробивши рекомендації більш точними, різноманітними і незалежними від впливу великих акаунтів.

Ілон Маск купив Twitter в жовтні 2022 року за $44 млрд, а наступного року він провів ребрендинг соцмережі, вибравши в якості назви X. За ці три роки мільярдер провів масштабну реорганізацію всередині компанії, а також відкрив компанію xAI, яка розробляє ШІ Grok, інтегрований в соцмережу.

