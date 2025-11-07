0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple заплатить Google $1 трильйон за штучний інтелект для Siri

Фондовий ринок
25
Apple заплатить Google $1 трильйон за штучний інтелект для Siri
Apple заплатить Google $1 трильйон за штучний інтелект для Siri
Apple домовляється з Google про співпрацю у сфері штучного інтелекту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія планує заплатити близько $1 трильйона на рік, щоб отримати доступ до найпотужнішої AI-моделі Gemini, яка допоможе повністю перезапустити голосового асистента Siri.

Apple і Google об’єднуються заради розвитку ШІ

Новий Siri працюватиме на базі моделі Gemini з 1,2 трильйона параметрів — це у кілька разів більше, ніж у поточних систем Apple. Завдяки цьому асистент зможе краще розуміти контекст, аналізувати інформацію та виконувати складніші завдання.
Після тестів моделей від OpenAI (ChatGPT) та Anthropic (Claude) Apple обрала саме Google як тимчасового технологічного партнера. Компанія планує запустити оновлений Siri вже навесні 2026 року.

Нова Siri отримає функції ШІ та розширені можливості

За умовами угоди, AI-модель Google Gemini відповідатиме за функції синтезу інформації, планування дій та контекстного розуміння команд користувача. Частина систем, зокрема ті, що пов’язані з безпекою, залишаться на базі власних моделей Apple.
При цьому Gemini працюватиме через Apple Private Cloud Compute — це означає, що персональні дані користувачів залишатимуться всередині екосистеми Apple і не передаватимуться Google.

Apple надолужує відставання в AI і готує власну модель

Аналітики називають угоду вимушеним кроком, адже Apple значно відстає від конкурентів у розвитку штучного інтелекту. Однак компанія не планує назавжди залежати від Google. Вона вже працює над власною AI-моделлю на 1 трильйон параметрів, яка може з’явитися у 2026 році.
Паралельно Apple продовжує розвиток Apple Intelligence — пакету інтелектуальних функцій для iPhone, iPad і Mac, який має стати ядром нової епохи штучного інтелекту в екосистемі компанії.
За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems