Apple заплатить Google $1 трильйон за штучний інтелект для Siri

Apple домовляється з Google про співпрацю у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія планує заплатити близько $1 трильйона на рік, щоб отримати доступ до найпотужнішої AI-моделі Gemini, яка допоможе повністю перезапустити голосового асистента Siri.

Apple і Google об’єднуються заради розвитку ШІ

Новий Siri працюватиме на базі моделі Gemini з 1,2 трильйона параметрів — це у кілька разів більше, ніж у поточних систем Apple. Завдяки цьому асистент зможе краще розуміти контекст, аналізувати інформацію та виконувати складніші завдання.

Після тестів моделей від OpenAI (ChatGPT) та Anthropic (Claude) Apple обрала саме Google як тимчасового технологічного партнера. Компанія планує запустити оновлений Siri вже навесні 2026 року.

Нова Siri отримає функції ШІ та розширені можливості

За умовами угоди, AI-модель Google Gemini відповідатиме за функції синтезу інформації, планування дій та контекстного розуміння команд користувача. Частина систем, зокрема ті, що пов’язані з безпекою, залишаться на базі власних моделей Apple.

При цьому Gemini працюватиме через Apple Private Cloud Compute — це означає, що персональні дані користувачів залишатимуться всередині екосистеми Apple і не передаватимуться Google.

Apple надолужує відставання в AI і готує власну модель

Аналітики називають угоду вимушеним кроком, адже Apple значно відстає від конкурентів у розвитку штучного інтелекту. Однак компанія не планує назавжди залежати від Google. Вона вже працює над власною AI-моделлю на 1 трильйон параметрів, яка може з’явитися у 2026 році.

Паралельно Apple продовжує розвиток Apple Intelligence — пакету інтелектуальних функцій для iPhone, iPad і Mac, який має стати ядром нової епохи штучного інтелекту в екосистемі компанії.

