Який вигляд матиме новий iPhone Air з подвійною задньою камерою

Apple працює над другим поколінням iPhone Air, незважаючи на провал першого телефону. У мережі з’явилися перші подробиці про можливий дизайн iPhone Air, який вийде у 2026 році.

Головною зміною стане поява надширококутної камери на 48 Мп, яка доповнить основний модуль 48 Мп, аналогічно базовому iPhone 17.

Про це пише авторитетний інсайдер Digital Chat Station і ділиться рендером, що демонструє, який вигляд має мати новий тонкий флагман Apple.

Як видно, обидві камери будуть розташовані горизонтально. Apple, як очікується, доведеться сильно змінити компонування деталей, щоб додати другу камеру. Як це відіб’ється на акумуляторі та товщині, невідомо.

iPhone Air, крім іншого, сварять за єдину задню камеру, що для 2025 року і цінника в $1000 звучить як крок назад. Незважаючи на маркетингові заяви Apple, програмне обрізання сенсора не може замінити універсальність, яку дають окремі модулі.

За чутками, наступне покоління iPhone Air збереже 6,5-дюймовий дисплей із кадровою частотою 120 Гц і ультратонкий корпус. А однокристальна система A20 Pro обіцяє помітний приріст продуктивності та ефективності.

Тим часом китайські бренди теж намагаються не відставати і випускають свої тонкі пристрої. Наприклад, у жовтні Motorola випустила дешевого конкурента iPhone Air і Galaxy S25 Edge з потужною батареєю.

