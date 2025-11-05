Вихід Воррена Баффета з акцій на 6 мільярдів доларів: чому це його попередження Сьогодні 17:12 — Фондовий ринок

Вихід Воррена Баффета з акцій на 6 мільярдів доларів: чому це його попередження

Воррен Баффет, 95-річний генеральний директор Berkshire Hathaway продавав акції впродовж трьох місяців, що завершилися 30 вересня. Berkshire продала акцій на суму близько 184 мільярдів доларів за останні три роки.

Про це пише Daily Express

Воррен Баффет, американський інвестор та філантроп, продав ще 6 мільярдів акцій, що стало третім роком поспіль, коли мільярдер-інвестор позбавляється акцій.

За останні три роки Berkshire продала акцій приблизно на 184 мільярди доларів.

«Оракул з Омахи» побачив більше можливостей у продажу, ніж у купівлі акцій, причому ціни на акції швидко зростають у кількох секторах.

Резерв Berkshire досяг рекордних 382 мільярдів доларів, навіть до того, як на нього було враховано додаткові 23 мільярди доларів, розміщені у вигляді короткострокових казначейських цінних паперів США.

Баффет, який планує піти з посади головного виконавчого директора наприкінці року, вже кілька місяців залишається осторонь, відмовляючись викуповувати акції Berkshire або робити нові великі інвестиції, поки ринки зростають. Акції компанії впали приблизно на 12 відсотків з моменту оголошення Баффета про свій вихід на пенсію у травні.

62-річний Грег Абель, давній заступник Баффета, має взяти на себе кермо влади в січні, але інвестори побоюються, що відхід Баффета з ринку може бути ознакою того, що він бачить попереду грозові хмари.

Минулого місяця Berkshire все ж таки здійснила одне велике придбання, погодившись купити нафтохімічний підрозділ Occidental Petroleum за 9,7 мільярда доларів; однак аналітики зазначили, що угоду очолював Абель, а не Баффет.

Баффет також довгий час був одним з найбільших акціонерів Apple, але в останні роки зменшив свою частку і поки що не розкрив, чи скоротив він її ще більше цього кварталу.

Дії Баффета мають величезну вагу для інвесторів, які розглядають його схвалення як ознаку зростання акцій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.