Vivo розсекретила новий смартфон

Vivo розсекретила новий смартфон

Компанія Vivo офіційно розкрила дизайн і характеристики нового смартфона Y500 Pro, який стане першим у своєму класі пристроєм із 200-мегапіксельною камерою Samsung HP5 з оптичною стабілізацією. Смартфон отримав 6,67-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц.

Гаджет працює на базі чипа MediaTek Dimensity 7400 із графікою Mali-G615 MC2 та має 12 ГБ оперативної пам’яті. У Geekbench пристрій уже з’явився під управлінням Android 16 з оболонкою OriginOS 6 — це перший не флагманський смартфон Vivo, який отримає цю версію.

Ємність батареї — 7000 мАг із підтримкою швидкої зарядки 90 Вт. Також заявлено захист корпусу за стандартом IP68/69 і матове антиблікове скло з приємною на дотик текстурою. Офіційний старт продажів очікується найближчим часом.

