Депутати пропонують запустити нову модель компенсації інвестицій через податки

Верховна Рада ухвалила у першому читанні два законопроєкти, які запускають нову модель стимулювання інвестицій через податкові пільги. Йдеться про проєкти законів № 13414 і № 13415, що передбачають зміни до Митного та Податкового кодексів України.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, ці законопроєкти запускають модель компенсації інвестицій через податки, що стимулюватиме бізнес відходити від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної промисловості.

Інвесторам, які реалізують проєкти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, а також купують обладнання чи землю для виробництва, пропонують пільгові умови оподаткування на 10 років, з 2026 до 2035 року.

Умови пільг залежно від обсягу інвестицій

від 100 тис. до 1 млн євро — компенсація до 70% інвестицій;

від 1 до 20 млн євро — до 50%;

від 20 до 50 млн євро — до 30%

Які пільги передбачені

Інвестори зможуть отримати:

звільнення від податку на прибуток, якщо щонайменше 90% доходу надходить від продажу власної переробленої продукції;

звільнення від ПДВ та мита на імпорт нового обладнання;

можливість отримати пільги на землю від місцевої влади.

Компенсації підлягають:

витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

витрати на придбання виробничого обладнання;

витрати на придбання земельної ділянки.

Скільки це коштуватиме бюджету

Така податкова пільга буде коштувати бюджету приблизно 20−40 млрд грн, заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Він нагадав, що в Україні вже безліч схожих ініціатив з пільгами, як «інвестиційні няні», індустріальні парки, клуб «білого бізнесу».

Водночас МВФ, Мінфін та ЄС виступили категорично проти ухвалення цих законопроєктів.

