Депутати пропонують запустити нову модель компенсації інвестицій через податки

Фондовий ринок
Депутати пропонують запустити нову модель компенсації інвестицій через податки
Депутати пропонують запустити нову модель компенсації інвестицій через податки
Верховна Рада ухвалила у першому читанні два законопроєкти, які запускають нову модель стимулювання інвестицій через податкові пільги. Йдеться про проєкти законів № 13414 і № 13415, що передбачають зміни до Митного та Податкового кодексів України.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, ці законопроєкти запускають модель компенсації інвестицій через податки, що стимулюватиме бізнес відходити від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної промисловості.
Інвесторам, які реалізують проєкти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, а також купують обладнання чи землю для виробництва, пропонують пільгові умови оподаткування на 10 років, з 2026 до 2035 року.

Умови пільг залежно від обсягу інвестицій

  • від 100 тис. до 1 млн євро — компенсація до 70% інвестицій;
  • від 1 до 20 млн євро — до 50%;
  • від 20 до 50 млн євро — до 30%

Які пільги передбачені

Інвестори зможуть отримати:
  • звільнення від податку на прибуток, якщо щонайменше 90% доходу надходить від продажу власної переробленої продукції;
  • звільнення від ПДВ та мита на імпорт нового обладнання;
  • можливість отримати пільги на землю від місцевої влади.
Компенсації підлягають:
  • витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;
  • витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
  • витрати на придбання виробничого обладнання;
  • витрати на придбання земельної ділянки.

Скільки це коштуватиме бюджету

Така податкова пільга буде коштувати бюджету приблизно 20−40 млрд грн, заявив народний депутат Ярослав Железняк.
Він нагадав, що в Україні вже безліч схожих ініціатив з пільгами, як «інвестиційні няні», індустріальні парки, клуб «білого бізнесу».
Водночас МВФ, Мінфін та ЄС виступили категорично проти ухвалення цих законопроєктів.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
