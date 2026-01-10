Xiaomi планує поставити 550 тисяч електромобілів у 2026 році Сьогодні 06:12 — Фондовий ринок

Xiaomi планує поставити 550 тисяч електромобілів у 2026 році

Засновник корпорації Xiaomi Лей Цзюнь оголосив амбітну ціль на 2026 рік: поставити 550 000 електромобілів, що на 34% більше за минулорічний показник. Компанія вийшла на прибутковість у цьому сегменті всього за 18 місяців, випередивши за темпами Tesla.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі

Xiaomi готує розширення лінійки до шести моделей. У 2026 році очікується випуск чотирьох новинок, серед яких позашляховики з подовженим запасом ходу.

Успіх седана SU7, який експерти назвали «попереджувальним знаком» для західних автовиробників, закладає підґрунтя для глобальної експансії бренду у 2027 році.

Паралельно з автовиробництвом Xiaomi розробляє власні 3-нанометрові чіпи Xring O1 для конкуренції з Apple.

Попри успіхи, компанія стикається з посиленням регуляторного контролю в Китаї через аварії за участю SU7 та попереджає про можливий дефіцит мікросхем пам’яті, що може підвищити ціни на смартфони бренду вже цього року.

