В Україні пересічний ФОП працює 2,4 року — Опендатабот
За даними Єдиного державного реєстру, понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. У середньому, ФОПи живуть 2 роки та 4 місяці. «Довгожителями» є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш «живучими» виявились ФОПи-кур'єри.
Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».
Зазначається, що пік закриттів припав на січень 2025 року — тоді, після півторамісячної перерви у роботі реєстрів, одразу задокументували закриття 59 723 підприємці.
Де бізнес закривався найчастіше
Кожен восьмий ФОП, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 підприємців.
До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю закриттів також увійшли:
- Дніпропетровщина — 22 645 підприємців припинили свою діяльність торік,
- Харківщина — 20 481,
- Одещина — 18 714,
- Львівщина — 16 521.
Які підприємці припиняють діяльність
Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі — на них припадає третина закриттів (77 705).У середньому, такі бізнеси існують менш як 3 роки.
Ще 16 909 ФОПів у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році — такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.
З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці — 28 668 або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік. До слова, айтівці також серед підприємців-довгожителів — 3 роки 11 місяців.
Скільки живе пересічний ФОП
Довгожителями в Україні є ФОПи, що займаються складським господарством — більш ніж 6 років пропрацювали такі підприємці.
5 років та 11 місяців працюють підприємці у сфері операцій з нерухомістю. Замикають трійку бізнеси у сфері ремонту техніки, зокрема, побутової: 5 років і 9 місяців.
А ось найменш живучими є ФОПи-кур'єри — лише 6 місяців, в середньому, пропрацювали підприємці, які закрились у цій сфері торік.
ФОПи у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності витримують на плаву 9 місяців. Ледь більше як рік працюють підприємці у сфері вищезгаданої оптової торгівлі та освітяни.
Раніше Finance.ua писав, що за січень-листопад в Україні припинили діяльність 11 223 компанії. Рекордним місяцем за закриттями став вересень, коли одночасно з ринку пішли 1 464 підприємства.
Якщо розглядати середній термін роботи бізнесу за організаційно-правовою формою, найдовше на ринку тримаються акціонерні товариства — у середньому майже 29 років.
