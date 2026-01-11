В Україні пересічний ФОП працює 2,4 року — Опендатабот Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

В Україні пересічний ФОП працює 2,4 року — Опендатабот

За даними Єдиного державного реєстру, понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. У середньому, ФОПи живуть 2 роки та 4 місяці. «Довгожителями» є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш «живучими» виявились ФОПи-кур'єри.

Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».

Читайте також Військовий збір у 2026 році: що потрібно знати ФОПам

Зазначається, що пік закриттів припав на січень 2025 року — тоді, після півторамісячної перерви у роботі реєстрів, одразу задокументували закриття 59 723 підприємці.

Де бізнес закривався найчастіше

Кожен восьмий ФОП, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 підприємців.

До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю закриттів також увійшли:

Дніпропетровщина — 22 645 підприємців припинили свою діяльність торік,

Харківщина — 20 481,

Одещина — 18 714,

Львівщина — 16 521.

Які підприємці припиняють діяльність

Найбільш вразливими торік були ФОПи, що працюють у роздрібній торгівлі — на них припадає третина закриттів (77 705).У середньому, такі бізнеси існують менш як 3 роки.

Ще 16 909 ФОПів у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році — такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.

Читайте також Через скільки часу айтівці закривають ФОПи (інфографіка)

З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці — 28 668 або кожен дев’ятий підприємець, що закрився торік. До слова, айтівці також серед підприємців-довгожителів — 3 роки 11 місяців.

Скільки живе пересічний ФОП​

Довгожителями в Україні є ФОПи, що займаються складським господарством — більш ніж 6 років пропрацювали такі підприємці.

5 років та 11 місяців працюють підприємці у сфері операцій з нерухомістю. Замикають трійку бізнеси у сфері ремонту техніки, зокрема, побутової: 5 років і 9 місяців.

А ось найменш живучими є ФОПи-кур'єри — лише 6 місяців, в середньому, пропрацювали підприємці, які закрились у цій сфері торік.

ФОПи у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності витримують на плаву 9 місяців. Ледь більше як рік працюють підприємці у сфері вищезгаданої оптової торгівлі та освітяни.

Раніше Finance.ua писав , що за січень-листопад в Україні припинили діяльність 11 223 компанії. Рекордним місяцем за закриттями став вересень, коли одночасно з ринку пішли 1 464 підприємства.

Якщо розглядати середній термін роботи бізнесу за організаційно-правовою формою, найдовше на ринку тримаються акціонерні товариства — у середньому майже 29 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.