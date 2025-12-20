У 2025 році закрилися понад 11 тисяч українських компаній — дослідження
За січень-листопад в Україні припинили діяльність 11 223 компаній. Рекордним місяцем за закриттями став вересень, коли одночасно з ринку пішли 1 464 підприємства.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
Аналітика охоплює сфери, в яких за 11 місяців 2025 року припинили діяльність понад 100 компаній.
Середній термін життя бізнесу в Україні
Якщо розглядати середній термін роботи бізнесу за організаційно-правовою формою, найдовше на ринку тримаються акціонерні товариства — у середньому майже 29 років.
За ними слідують органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.
Найменший «строк життя» демонструють:
- благодійні організації — 5 років,
- обслуговуючі кооперативи — 7 років 5 місяців,
- ТОВ — 8,5 років.
Де найчастіше закривалися бізнеси
Столиця лідирує за кількістю припинень діяльності. Від початку року у столиці закрилися 1 289 компаній, що становить близько 12% від загальної кількості.
У антирейтинг потрапили також:
- Дніпропетровщина — 824,
- Львівщина — 772,
- Одещина — 738,
- Київщина — 589.
Сфери з найбільшою кількістю закриттів у 2025 році
За кількістю припинень діяльності найбільш вразливими цьогоріч стали громадські організації — 1 498 закриттів. Середній термін їх діяльності становить 11 років.
Суттєві втрати також зафіксували в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), держуправлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).
«Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти — 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я — 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки», — йдеться у дослідження.
Зазначається, що «наймолодшими» серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, стали компанії в IT-сфері та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.
Поділитися новиною
Також за темою
У 2025 році закрилися понад 11 тисяч українських компаній — дослідження
Очікувані та реальні доходи від приватизації держмайна за 12 років
Економіст спрогнозував, яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року
Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП
Instagram стане доступний на телевізорах
Toyota показала електричний Urban Cruiser (фото)