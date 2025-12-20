0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2025 році закрилися понад 11 тисяч українських компаній — дослідження

43
У 2025 році закрилися понад 11 тисяч українських компаній — дослідження
У 2025 році закрилися понад 11 тисяч українських компаній — дослідження
За січень-листопад в Україні припинили діяльність 11 223 компаній. Рекордним місяцем за закриттями став вересень, коли одночасно з ринку пішли 1 464 підприємства.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
Аналітика охоплює сфери, в яких за 11 місяців 2025 року припинили діяльність понад 100 компаній.

Середній термін життя бізнесу в Україні

Якщо розглядати середній термін роботи бізнесу за організаційно-правовою формою, найдовше на ринку тримаються акціонерні товариства — у середньому майже 29 років.
За ними слідують органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.
Найменший «строк життя» демонструють:
  • благодійні організації — 5 років,
  • обслуговуючі кооперативи — 7 років 5 місяців,
  • ТОВ — 8,5 років.
У 2025 році закрилися понад 11 тисяч українських компаній — дослідження

Де найчастіше закривалися бізнеси

Столиця лідирує за кількістю припинень діяльності. Від початку року у столиці закрилися 1 289 компаній, що становить близько 12% від загальної кількості.
У антирейтинг потрапили також:
  • Дніпропетровщина — 824,
  • Львівщина — 772,
  • Одещина — 738,
  • Київщина — 589.
У 2025 році закрилися понад 11 тисяч українських компаній — дослідження

Сфери з найбільшою кількістю закриттів у 2025 році

За кількістю припинень діяльності найбільш вразливими цьогоріч стали громадські організації — 1 498 закриттів. Середній термін їх діяльності становить 11 років.
Суттєві втрати також зафіксували в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), держуправлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).
У 2025 році закрилися понад 11 тисяч українських компаній — дослідження
«Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти — 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я — 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки», — йдеться у дослідження.
Зазначається, що «наймолодшими» серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, стали компанії в IT-сфері та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems