За січень-листопад в Україні припинили діяльність 11 223 компаній. Рекордним місяцем за закриттями став вересень, коли одночасно з ринку пішли 1 464 підприємства.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Аналітика охоплює сфери, в яких за 11 місяців 2025 року припинили діяльність понад 100 компаній.

Середній термін життя бізнесу в Україні

Якщо розглядати середній термін роботи бізнесу за організаційно-правовою формою, найдовше на ринку тримаються акціонерні товариства — у середньому майже 29 років.

За ними слідують органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.

Найменший «строк життя» демонструють:

благодійні організації — 5 років,

обслуговуючі кооперативи — 7 років 5 місяців,

ТОВ — 8,5 років.

Де найчастіше закривалися бізнеси

Столиця лідирує за кількістю припинень діяльності. Від початку року у столиці закрилися 1 289 компаній, що становить близько 12% від загальної кількості.

У антирейтинг потрапили також:

Дніпропетровщина — 824,

Львівщина — 772,

Одещина — 738,

Київщина — 589.

Сфери з найбільшою кількістю закриттів у 2025 році

За кількістю припинень діяльності найбільш вразливими цьогоріч стали громадські організації — 1 498 закриттів. Середній термін їх діяльності становить 11 років.

Суттєві втрати також зафіксували в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), держуправлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).

«Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти — 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я — 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки», — йдеться у дослідження.

Зазначається, що «наймолодшими» серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, стали компанії в IT-сфері та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.

