0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mazda не зможе викупити свою 50% частку у спільному підприємстві з виробництва автомобілів у рф: чому так

Фондовий ринок
42
Японська компанія Mazda Motor не зможе викупити свою 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з виробництва автомобілів у росії після того, як не скористалася опціоном на зворотний викуп.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Sollers, колишнього російського партнера японської автомобільної компанії.
У заяві йдеться про те, що група не отримувала від Mazda жодних пропозицій або запитів про реалізацію опціону, і не бачить у цьому необхідності в поточних умовах.
Reuters нагадує, що після початку війни в Україні світові автовиробники масово йшли з російського ринку. Залишили росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota. Автовиробники продавали свої активи місцевим компаніям за символічні суми, зберігши можливість викупити їх протягом кількох років.
Частка Mazda у спільному підприємстві, яке збирало легкові автомобілі у Владивостоці, було продано компанії Sollers за один євро у жовтні 2022 року з опціоном на зворотний викуп за ту саму суму протягом трьох років.
За матеріалами:
Діло
АвтоБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems