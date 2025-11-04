Mazda не зможе викупити свою 50% частку у спільному підприємстві з виробництва автомобілів у рф: чому так Сьогодні 22:00 — Фондовий ринок

Японська компанія Mazda Motor не зможе викупити свою 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з виробництва автомобілів у росії після того, як не скористалася опціоном на зворотний викуп.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Sollers, колишнього російського партнера японської автомобільної компанії.

У заяві йдеться про те, що група не отримувала від Mazda жодних пропозицій або запитів про реалізацію опціону, і не бачить у цьому необхідності в поточних умовах.

Reuters нагадує, що після початку війни в Україні світові автовиробники масово йшли з російського ринку. Залишили росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota. Автовиробники продавали свої активи місцевим компаніям за символічні суми, зберігши можливість викупити їх протягом кількох років.

Частка Mazda у спільному підприємстві, яке збирало легкові автомобілі у Владивостоці, було продано компанії Sollers за один євро у жовтні 2022 року з опціоном на зворотний викуп за ту саму суму протягом трьох років.

