АРМА передало в управління комплекс Медведчука «Ведмежа діброва» на Закарпатті — деталі

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс «Ведмежа діброва» на Закарпатті.
Про це йдеться в повідомленні АРМА.
Після проведення торгів у системі Prozorro та необхідних перевірок кандидата, з ТОВ «АВГМ-ГРУП» укладено договір строком на 5 років.

Умови

Незалежно від наявності доходу, компанія-управитель щомісяця сплачуватиме фіксовану суму гарантійного платежу — 258 825 гривень. У разі, якщо дохід від управління перевищуватиме розмір гарантійного платежу, до бюджету перераховуватиметься 72,5% прибутку від управління.
Водночас АРМА здійснюватиме постійний моніторинг виконання умов договору управління, щоб забезпечити ефективне використання арештованого майна та його роботу в інтересах держави.

Довідка Finance.ua:

  • Комплекс «Ведмежа діброва» наразі є арештованим майном, яке передано в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду міста Києва.
  • Актив має статус єдиного спортивно-житлово-оздоровчого об’єкта і включає земельні ділянки, будівлі та рухоме майно.
  • За результатами незалежної оцінки, проведеної ТОВ «Незалежна експертна оцінка «Експерт» станом на 31 грудня 2024 року, вартість комплексу становить понад 493,5 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
