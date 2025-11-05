Siri таємно використовуватиме Google Gemini
За новими чутками, Apple готує оновлену версію Siri з елементами штучного інтелекту, яка з’явиться в iOS 26.4 навесні 2026 року. Але, як повідомляють інсайдери, головне нововведення приховано — оновлена Siri може використовувати моделі Google Gemini, хоча компанія цього публічно не визнає.
За даними джерел, Apple платить Google за створення індивідуальної версії Gemini, що працюватиме на приватних хмарних серверах Apple. Офіційно ж компанія представить цю систему як власну розробку.
Цікаво, що перед цим Apple тестувала Gemini та Claude від Anthropic і визнала, що Claude показує кращі результати. Проте в компанії вирішили співпрацювати саме з Google — з огляду на фінансові умови та вже існуюче партнерство у сфері пошуку. Жодного брендування Gemini у Siri не буде, і сторони публічно не підтверджуватимуть цю угоду.
Поділитися новиною
Також за темою
Siri таємно використовуватиме Google Gemini
Складаний смартфон Samsung з потрійним екраном вже на підході
Mazda не зможе викупити свою 50% частку у спільному підприємстві з виробництва автомобілів у рф: чому так
На Полтавщині судитимуть фігурантів схеми заволодіння 5 млн грн на ремонті свердловин
Депутати пропонують запустити нову модель компенсації інвестицій через податки
Starbucks продає 60% акцій свого бізнесу в Китаї (ціна)