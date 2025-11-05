​​Siri таємно використовуватиме Google Gemini Сьогодні 01:00 — Фондовий ринок

За новими чутками, Apple готує оновлену версію Siri з елементами штучного інтелекту, яка з’явиться в iOS 26.4 навесні 2026 року. Але, як повідомляють інсайдери, головне нововведення приховано — оновлена Siri може використовувати моделі Google Gemini, хоча компанія цього публічно не визнає.

За даними джерел, Apple платить Google за створення індивідуальної версії Gemini, що працюватиме на приватних хмарних серверах Apple. Офіційно ж компанія представить цю систему як власну розробку.

Цікаво, що перед цим Apple тестувала Gemini та Claude від Anthropic і визнала, що Claude показує кращі результати. Проте в компанії вирішили співпрацювати саме з Google — з огляду на фінансові умови та вже існуюче партнерство у сфері пошуку. Жодного брендування Gemini у Siri не буде, і сторони публічно не підтверджуватимуть цю угоду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.