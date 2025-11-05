0 800 307 555
Концерн Rheinmetall відкриває завод у Литві: найбільша оборонна інвестиція в історії країни — Bloomberg

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG розпочав будівництво заводу з виробництва боєприпасів у литовському місті Байшогала, що стало найбільшою оборонною інвестицією в історії Литви та ключовим елементом зміцнення східного флангу НАТО.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
Підприємство розташують на ділянці площею 340 гектарів. Очікується, що воно запрацює у середині 2026 року, спочатку випускаючи 35 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів щороку, а з 2027 року — до 100 тисяч.
За словами генерального директора Арміна Паппергера, інвестиції у проєкт становлять близько 300 мільйонів євро та створять близько 400 робочих місць.
«Це стратегічний крок, спрямований на побудову стримування як передумови для миру», — наголосив президент Литви Гітанас Науседа.
Він відзначив символічність того, що амбіції Німеччини щодо зміцнення оборони реалізуються саме в його країні.
Паппергер, своєю чергою, підкреслив: «Це важливий сигнал також для росії, щоб показати, що ми ефективні та здатні як НАТО реагувати».
Rheinmetall також підписала меморандум про створення в Литві заводу з виробництва порохових зарядів. Паралельно компанія розширює виробничу мережу в Іспанії, Угорщині, Болгарії, Румунії та Латвії, де реалізуються подібні оборонні проєкти.
За матеріалами:
УНН
