Rheinmetall отримав рекордний виторг і прибуток — Finance.ua

Rheinmetall отримав рекордний виторг і прибуток Сьогодні 07:39 — Фондовий ринок

Rheinmetall отримав рекордний виторг і прибуток

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG у 2024 році збільшив виручку на 36%, а скоригований операційний прибуток (EBIT) — у 1,6 раза, при цьому обидва показники оновили рекорди.

Про це повідомила пресслужба компанії у середу, 12 березня.

Так, виторг Rheinmetall склав 9,751 млрд євро, а EBIT без урахування разових факторів — 1,478 млрд євро. Власний прогноз компанії припускав, що річний виторг буде на рівні 10 млрд євро.

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Портфель замовлень також встановив новий історичний максимум, збільшившись на 44% - до 55 млрд євро.

Чистий прибуток зріс до 717 млн ​​євро, або 16,51 євро у розрахунку на акцію, з 535 млн євро, або 12,32 євро на акцію, у 2023 році.

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Рада директорів компанії рекомендуватиме підвищення річних дивідендів до 8,1 євро з 5,7 євро на акцію.

У 2025 році Rheinmetall очікує зростання виручки на 25−30%. З початку 2025 року капіталізація концерну збільшилася приблизно в 1,9 раза — до 50,7 млрд євро.

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