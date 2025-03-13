Rheinmetall отримав рекордний виторг і прибуток — Finance.ua

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Rheinmetall отримав рекордний виторг і прибуток

Фондовий ринок
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Rheinmetall отримав рекордний виторг і прибуток
Rheinmetall отримав рекордний виторг і прибуток
Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG у 2024 році збільшив виручку на 36%, а скоригований операційний прибуток (EBIT) — у 1,6 раза, при цьому обидва показники оновили рекорди.
Про це повідомила пресслужба компанії у середу, 12 березня.
Так, виторг Rheinmetall склав 9,751 млрд євро, а EBIT без урахування разових факторів — 1,478 млрд євро. Власний прогноз компанії припускав, що річний виторг буде на рівні 10 млрд євро.
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Чистий прибуток зріс до 717 млн ​​євро, або 16,51 євро у розрахунку на акцію, з 535 млн євро, або 12,32 євро на акцію, у 2023 році.
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У 2025 році Rheinmetall очікує зростання виручки на 25−30%. З початку 2025 року капіталізація концерну збільшилася приблизно в 1,9 раза — до 50,7 млрд євро.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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