Акції Rheinmetall з початку повномасштабної війни зросли в 10 разів — Finance.ua
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Акції Rheinmetall з початку повномасштабної війни зросли в 10 разів

Фондовий ринок
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Акції Rheinmetall з початку повномасштабної війни зросли в 10 разів
Акції Rheinmetall з початку повномасштабної війни зросли в 10 разів
З початку війни росії проти України курс акцій найбільшого оборонного концерну у ФРН Rheinmetall збільшився удесятеро. Якщо 23 лютого 2022 року одна акція компанії коштувала 96,8 євро, то опівдні 26 лютого цього року — вже торгувалася на біржі Xetra вже по 968 євро.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зауважується, що про стрімке зростання бізнесу свідчать повні книги замовлень. Так, backlog (що охоплює не лише наявні замовлення, а й очікувані поставки за довгостроковими контрактами та потенційні угоди) становив на кінець 2021 року 24,5 млрд євро. Восени 2024 року показник уже досяг майже 52 млрд євро, і тенденція до зростання зберігається.
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Rheinmetall виробляє танки, військові вантажівки, артилерію, зенітні гармати та боєприпаси — озброєння, яке вкрай необхідне на війні. Компанія постачає зброю Україні, а також отримує вигоду від попиту з боку країн НАТО, які відчувають загрозу з боку росії, і, як наслідок, інвестують більше коштів в оборону.
До асортименту Rheinmetall також входять бойове екіпірування для піхоти з цифровими компонентами.
Штаб-квартира компанії знаходиться в Дюссельдорфі, а найбільше виробництво розташоване у місті Унтерлюс у федеральній землі Нижня Саксонія.
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У середині березня Rheinmetall представить фінансовий звіт за 2024 рік. Акції інших оборонних компаній, таких як Hensoldt і Renk, також користуються високим попитом.
Додамо, завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували у лютому 2024 року, почне працювати у 2026 році. Про це повідомив генеральний директор німецької збройової компанії Армін Папперґер.
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