Rheinmetall побудує в Україні три заводи — Finance.ua

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Rheinmetall побудує в Україні три заводи

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Rheinmetall побудує в Україні три заводи
Rheinmetall побудує в Україні три заводи
Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити три заводи в Україні. Водночас хід війни не впливатиме на ці плани.
Про це розповів генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер в інтерв’ю DW.

Які заводи будують

За словами Паппергера, першим на території України почав працювати завод з ремонту техніки, зараз будується завод з виробництва боєприпасів, а третім хочуть збудувати завод із випуску зенітних систем.
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«Як я вже казав, ми мали затримки», — уточнив він, пояснивши, що в Україні наразі на заваді швидкому відкриттю заводів стоять бюрократичні бар’єри, і додав, що у Німеччині будівництво заводів відбувається швидше.
Окрім того, зауважив, що на роботу заводу в України війна не має суттєвого впливу.
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«Майже ніяк, ми ж не на лінії фронту. Основні бойові дії відбуваються там. Так, бувають ракетні удари… Але до цього можна підготуватись. На виробництво це не впливає», — додав він.
Паппергер підтвердив, що стратегія концерну — побудувати в Україні три заводи, і це, за його словами, не залежить від того, буде війна чи ні.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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