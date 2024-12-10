Rheinmetall спільно з США розроблять програмне забезпечення для українських дронів — Finance.ua

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Rheinmetall спільно з США розроблять програмне забезпечення для українських дронів

Технології&Авто
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Rheinmetall спільно з США розроблять програмне забезпечення для українських дронів
Rheinmetall спільно з США розроблять програмне забезпечення для українських дронів
Найбільша оборонна компанія Німеччини Rheinmetall співпрацює з американським фахівцем з програмного забезпечення, компанією Auterion, для розробки спільних стандартів управління автономними безпілотниками.
Про це повідомляє Financial Times.
«У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою», — сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.
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Операційна система Auterion дозволить «замовнику об’єднати всі дрони на загальній основі і інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру», — сказав Майєр.
За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує «понад 200 різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».
«Розробка однорідної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем», — додав він.
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Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.
Якщо «кожна країна НАТО матиме свій власний стандарт зв’язку для безпілотників, НАТО не зможе воювати разом», — сказав Майєр.
За матеріалами:
Укрінформ
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