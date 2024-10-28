В Україні побудують чотири заводи концерну Rheinmetall — Finance.ua

В Україні побудують чотири заводи концерну Rheinmetall Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

В Україні побудують чотири заводи концерну Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall зведе в Україні загалом чотири заводи з виробництва озброєння. Відомо, що один із них вже працює, другий — на підході.

Про це розповів директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю «ТСН».

«У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія — це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство», — зауважив Паппергер.

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Він додав що Rheinmetall має намір збудувати на території України пороховий завод та підприємство з виготовлення боєприпасів.

«Третій момент — це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати», — наголосив директор німецького оборонного концерну.

Крім того Паппергер розкрив подробиці щодо готовності цих чотирьох заводів. За його словами, справи просуваються.

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«Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати», — підсумував Паппергер.

У червні 2024 року АТ «Укроборонпром» і німецький концерн, виробник танків і бронетехніки Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він вироблятиме і ремонтуватиме техніку німецьких зразків.

Також німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

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