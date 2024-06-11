В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall — Finance.ua

В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall Сьогодні 10:15

В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall

В Україні запрацював перший проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.

«В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта», — сказано в повідомленні.

За словами Камишіна, це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та швидше повертати її на передову.

«В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки», — зазначив міністр.

В цеху працюють українські фахівці, під технічним наглядом колег з Німеччини.

«Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології», — підсумував Камишін.

Фото: Олександр Камишін

Довідка Finance.ua:

генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи;

Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони;



Rheinmetall інвестує понад €180 мільйонів у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.



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