В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall — Finance.ua

В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall
В Україні запрацював перший проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.
«В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта», — сказано в повідомленні.
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За словами Камишіна, це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та швидше повертати її на передову.
«В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки», — зазначив міністр.
В цеху працюють українські фахівці, під технічним наглядом колег з Німеччини.
«Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології», — підсумував Камишін.
Довідка Finance.ua:
- генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи;
- Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони;
- Rheinmetall інвестує понад €180 мільйонів у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.
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