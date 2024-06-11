В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall

25
В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall
В Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і Rheinmetall
В Україні запрацював перший проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.
«В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший реалізований проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного гіганта», — сказано в повідомленні.

Читайте також: Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в цьому напрямі Україна

За словами Камишіна, це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та швидше повертати її на передову.
«В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки», — зазначив міністр.
В цеху працюють українські фахівці, під технічним наглядом колег з Німеччини.
«Податки сплачуються в Україні. І ми отримуємо нові технології», — підсумував Камишін.
Фото: Олександр Камишін
Фото: Олександр Камишін

Довідка Finance.ua:

  • генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи;
  • Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони;
  • Rheinmetall інвестує понад €180 мільйонів у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.