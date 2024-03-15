Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї — Finance.ua

Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї

Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP

За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.

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«Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів. — Ред.) на рік», — додав гендиректор Rheinmetall.

Минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Очікується, що будівництво заводу розпочнеться найближчим часом. Його розташування з міркувань безпеки не розголошується. Він буде створений за зразком заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinmetall будує в Німеччині.

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Під час презентації гендиректор концерну повідомив про рекордні продажі компанії у 7,2 мільярда євро у 2023 році. Цьогоріч, додав Паппергер, концерн має намір перевищити показник у 10 мільярдів євро.

Восени 2023 року Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), це підприємство вже зареєстрували в Україні.

Українська правда За матеріалами:

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