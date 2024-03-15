Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї — Finance.ua
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Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї

Фондовий ринок
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Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї
Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї
Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.
За словами Паппергера, заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю.
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«Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів. — Ред.) на рік», — додав гендиректор Rheinmetall.
Минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.
Очікується, що будівництво заводу розпочнеться найближчим часом. Його розташування з міркувань безпеки не розголошується. Він буде створений за зразком заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinmetall будує в Німеччині.
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Під час презентації гендиректор концерну повідомив про рекордні продажі компанії у 7,2 мільярда євро у 2023 році. Цьогоріч, додав Паппергер, концерн має намір перевищити показник у 10 мільярдів євро.
Восени 2023 року Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), це підприємство вже зареєстрували в Україні.
За матеріалами:
Українська правда
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