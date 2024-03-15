Rheinmetall торік рекордно наростив виручку — Finance.ua

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Rheinmetall торік рекордно наростив виручку

Фондовий ринок
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Rheinmetall торік рекордно наростив виручку
Rheinmetall торік рекордно наростив виручку
Найбільший у світі виробник артилерійських боєприпасів німецький оборонний концерн Rheinmetall AG у 2023 році наростив виручку на 12%, скориговану EBIT — на 19%, при цьому обидва показники оновили рекорди.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що виторг минулого року склав 7,176 млрд євро, EBIT без урахування разових факторів (операційний прибуток) — 918 млн євро.
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Портфель замовлень також встановив новий історичний максимум, збільшившись на 44% до 38,3 млрд. євро. Чистий прибуток зріс до 535 млн євро з 474 млн євро роком раніше.
Цьогоріч Rheinmetall очікує зростання виторгу приблизно до 10 млрд євро.
Рада директорів компанії рекомендуватиме підвищення річних дивідендів до 5,7 євро з 4,3 євро на акцію.
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Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall інвестує 300 млн євро у новий завод з виробництва боєприпасів.
Також Rheinmetall виготовить снаряди для України на 142 млн євро. Замовником боєприпасів є країна-партнер НАТО, яка задекларувала намір підтримувати Україну.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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