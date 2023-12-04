У Rheinmetall розповіли, коли запустять свій завод в Україні — Finance.ua
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У Rheinmetall розповіли, коли запустять свій завод в Україні

Фондовий ринок
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У Rheinmetall розповіли, коли запустять свій завод в Україні
У Rheinmetall розповіли, коли запустять свій завод в Україні
Німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. А першу зброю випустить через пів року після запуску.
Про це пише Reuters.
За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, завод в Україні хочуть запустити у 2024 році. Зокрема компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
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«Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx — протягом 12−13 місяців», — сказав Паппергер.
Він зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. А ось щодо бойової машини піхоти — то доведеться трохи почекати. До літа 2025 року. При цьому про виробництво танків Panther мова поки що не йдеться.
Нагадаємо, у жовтні цього року АТ «Українська оборонна промисловість» та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство — ТОВ «Рейнметал — Українська оборонна промисловість». Воно має допомогти з місцевим виробництвом обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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