Rheinmetall побудує новий завод для постачання снарядів Україні — Finance.ua

Rheinmetall побудує новий завод для постачання снарядів Україні Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Rheinmetall побудує новий завод для постачання снарядів Україні

Концерн Rheinmetall збудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди постачатимуть у тому числі й Україні.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Bild.

Паппергер відкинув звинувачення у повільному постачанні.

«Темп швидкий: те, що раніше займало десять років, тепер виконується за кілька місяців. Тепер ми в рекордно короткі терміни збудуємо новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання», — прокоментував Паппергер.

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Він зазначив хорошу співпрацю між урядом Німеччини та збройовою промисловістю.

«У військових закупках багато що змінилося на краще. Тільки Rheinmetall минулого року отримала від федерального уряду замовлення або рамкові угоди на суму понад 10 млрд євро — для Бундесверу та України. Цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 мільярдів», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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