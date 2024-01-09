Не лише Rheinmetall: сервісний центр в Україні будує ще одна німецька оборонна компанія — Finance.ua

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Не лише Rheinmetall: сервісний центр в Україні будує ще одна німецька оборонна компанія

Фондовий ринок
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Не лише Rheinmetall: сервісний центр в Україні будує ще одна німецька оборонна компанія
Не лише Rheinmetall: сервісний центр в Україні будує ще одна німецька оборонна компанія
Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.
Про це повідомив у соцмережі Х депутат Бундестагу Маркус Фабер.
«На заході України FFG — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft — будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад (танки. — Ред.) Leopard 1, які вона постачала», — написав політик від Вільної демократичної партії.
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За його словами, для України це означає величезне підвищення ефективності, оскільки в майбутньому більше не буде потреби у дорогих і трудомістких перевезеннях пошкодженої техніки за кордон, а військові зможуть навчати своїх механіків безпосередньо на місці.
Фабер відвідав місце розташування майбутнього центру та стверджує, що «гроші німецьких платників податків використовуються розумно». Депутат-ліберал подякував FFG Ukraine за розуміння та значущу роботу.
Варто зазначити, що Фабер послідовно виступає за збільшення військової допомоги Україні. Напередодні він написав у соцмережі Х, що Німеччина має передати ЗСУ ракети Taurus, які будуть в змозі зменшити атакувальні можливості агресора. Він нагадав, що з середини минулого року британські StormShadow допомагають тим, хто зазнав нападу під час загарбницької війни путіна.
«Повернення військ окупантів додому є основою миру. Мотивувати окупантів повернутися додому українці можуть лише військовим тиском. Taurus допоміг створити цей тиск. Давайте поговоримо з путіним зрозумілою йому мовою», — написав депутат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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