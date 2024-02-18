На Мюнхенській конференції підписали меморандум про виробництво боєприпасів Rheinmetall в Україні — Finance.ua
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На Мюнхенській конференції підписали меморандум про виробництво боєприпасів Rheinmetall в Україні

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В Україні планують побудувати новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Реалізовувати проєкт буде найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall.
Меморандум підписали у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.
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У прес-релізі Rheinmetall зазначили, що спільне підприємство випускатиме шестизначну кількість артилерійських пострілів калібру 155 мм на рік. Щоб цього досягти, партнери повинні збудувати в Україні нове виробниче підприємство, яке використовуватимуть спільно.
Німецька компанія володітиме 51% акцій спільного підприємства, а український партнер, ім'я якого поки не відоме, — 49%.
«Попит на артилерійські боєприпаси в багатьох країнах величезний — насамперед, звичайно, в Україні. Спільне підприємство зробить значний внесок у зміцнення обороноздатності України, а отже, і безпеки у Європі», — сказав глава Rheinmetall Армін Паппергер.
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Нагадаємо, «Укроборонпром» та німецький оборонний концерн Rheinmetall у жовтні 2023 року утворили спільне підприємство, що буде займатися обслуговуванням та ремонтом західної техніки та локалізацією виробництва провідних зразків техніки німецького концерну.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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