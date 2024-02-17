В Україні з’явиться офіс оборонних інновацій, який відкриє ЄС — Finance.ua

В Україні з’явиться офіс оборонних інновацій, який відкриє ЄС Сьогодні 19:48 — Світ

Європейський Союз планує відкрити у Києві офіс оборонних інновацій, щоб інтегрувати українське виробництво у цьому напрямку з європейською промисловістю.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Вона пояснила, що пропозиції спрямують на збільшення оборонних видатків та здійснення «розумніших витрат» через спільні закупівлі та угоди. Це забезпечить передбачуваність промисловості та кращу сумісність між європейськими збройними силами, а також зосередження витрат у Європі, щоб зберегти «хороші робочі місця» для платників податків.

«Україна має бути інтегрована в європейські оборонні програми, оскільки росія «перебільшує» її кількістю солдатів і «закидає швидкою й брудною зброєю, виробленою в Північній Кореї та Ірані», — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, США повинні бути зацікавлені в ухваленні законопроєкту щодо надання фінансової підтримки Україні, який знаходиться в Конгресі, щоб надати більше допомоги, адже цей крок є «символом того, що демократії протистоять автократам».

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«Йдеться не лише про війну росії проти України та спроби путіна дестабілізувати демократії, а й про всіх інших автократичних супротивників, за якими ми дуже уважно спостерігаємо», — цитує її агентство Reuters.

Нагадаємо, палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні, Білий дім розкритикував такий крок.

Deutsche Welle За матеріалами:

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