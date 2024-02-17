В Україні з’явиться офіс оборонних інновацій, який відкриє ЄС — Finance.ua
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В Україні з’явиться офіс оборонних інновацій, який відкриє ЄС

Світ
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Європейський Союз планує відкрити у Києві офіс оборонних інновацій, щоб інтегрувати українське виробництво у цьому напрямку з європейською промисловістю.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
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Вона пояснила, що пропозиції спрямують на збільшення оборонних видатків та здійснення «розумніших витрат» через спільні закупівлі та угоди. Це забезпечить передбачуваність промисловості та кращу сумісність між європейськими збройними силами, а також зосередження витрат у Європі, щоб зберегти «хороші робочі місця» для платників податків.
«Україна має бути інтегрована в європейські оборонні програми, оскільки росія «перебільшує» її кількістю солдатів і «закидає швидкою й брудною зброєю, виробленою в Північній Кореї та Ірані», — зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, США повинні бути зацікавлені в ухваленні законопроєкту щодо надання фінансової підтримки Україні, який знаходиться в Конгресі, щоб надати більше допомоги, адже цей крок є «символом того, що демократії протистоять автократам».
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«Йдеться не лише про війну росії проти України та спроби путіна дестабілізувати демократії, а й про всіх інших автократичних супротивників, за якими ми дуже уважно спостерігаємо», — цитує її агентство Reuters.
Нагадаємо, палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні, Білий дім розкритикував такий крок.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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