США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн — Finance.ua

США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн
США передали Україні обладнання для розмінування вартістю 1 мільйон доларів, щоб допомогти очистити від мін понад третину української території, яка була замінована внаслідок російського вторгнення.
Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у соцмережі X.
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«Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України», — відзначила пані посол.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких — для Києва.
Кошти для України розподілять таким чином:
- $19,85 млрд на озброєння і техніку США, надані Україні з запасів Пентагону;
- $13,8 млрд для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;
- $14,8 млрд на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;
- $7,85 млрд на пряму бюджетну підтримку України;
- $1,58 млрд на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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