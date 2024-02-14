США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн — Finance.ua
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США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн

Казна та Політика
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США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн
США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн
США передали Україні обладнання для розмінування вартістю 1 мільйон доларів, щоб допомогти очистити від мін понад третину української території, яка була замінована внаслідок російського вторгнення.
Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у соцмережі X.
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«Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України», — відзначила пані посол.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких — для Києва.
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Кошти для України розподілять таким чином:
  • $19,85 млрд на озброєння і техніку США, надані Україні з запасів Пентагону;
  • $13,8 млрд для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;
  • $14,8 млрд на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;
  • $7,85 млрд на пряму бюджетну підтримку України;
  • $1,58 млрд на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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